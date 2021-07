El delantero del seleccionado inglés y del Manchester United, Marcus Rashford, se disculpó por marrar el pasado domingo el remate desde el tiro penal en la final de la Eurocopa que los británicos perdieron ante Italia, pero aseguró que "nunca" se disculpará "por lo que soy" tras recibir insultos racistas tras su fallo.

Rashford fue uno de los tres jugadores que recibieron insultos racistas tras la derrota de Inglaterra en la final de la Eurocopa 2020 ante Italia en Wembley junto a Jadon Sancho y Bukayo Saka, todos de raza negra, quienes también fallaron sus tiros.

El jugador de 23 años señaló a la BBC Sports: "Puedo criticar mi actuación todo el día, mi penal no fue lo suficientemente bueno, debería haber entrado, pero nunca me disculparé por quién soy y de dónde vengo".

El delantero figura del United señaló: "No he sentido nunca mayor orgullo que llevar esos tres leones (los del escudo inglés) en el pecho y ver a mi familia animándome entre miles de personas".

El entrenador de Inglaterra, Gareth Southgate, dijo que los insultos racistas proferidos tras la derrota eran "imperdonables", mientras que el primer ministro Boris Johnson y la Asociación de Fútbol también los han condenado.

"Sentí que había defraudado a mis compañeros de equipo y a todo el mundo. Un penal era todo lo que se me pedía que aportara para el equipo. Puedo marcar penales, hasta dormido pero ¿por qué no ese? Desde que pateé no dejó de pensar en ello, y probablemente no haya una palabra que describa lo que siento. Todo lo que puedo decir es que lo siento y que me gustaría que hubiera sido diferente" señaló acongojado Rashford. (Télam)