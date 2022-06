El delantero de Estudiantes de La Plata Gustavo Del Prete es el objetivo de Pumas de la UNAM, de México, en una operación que podría concretarse en 5.000.000 de dólares, según informó hoy la prensa mexicana.

El goleador nacido en Cipolletti, Río Negro, hace 25 años, sería el cuarto refuerzo para Pumas con miras a la próxima Liga de México, según publicó Medio Tiempo.

Los "Felinos" debutarán en el Apertura 2022 el próximo 3 de julio en Ciudad Universitaria ante Xolos.

Estudiantes terminó de comprar el 40 por ciento del pase del delantero de 25 años al City Torque de Uruguay por 900.000 dólares, luego de haber desembolsado 1.200.000 dólares por el 60 por ciento en el mercado de 2021.

En Pumas se desempeñan los argentinos Juan Dinenno (ex Racing, Aldosivi y Temperley), Favio Alvarez (ex Talleres y Atlético Tucumán) y Nicolás Freire (ex Argentinos), y tiene como entrenador a otro compatriota: Andrés Lillini. (Télam)