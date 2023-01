El delantero Abel Argañaraz fue presentado hoy como el décimo refuerzo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy al firmar su contrato con el club y se integrará al plantel que comenzó hoy los trabajos de pretemporada con vistas al torneo de la Primera Nacional de fútbol.

Argañaraz, que jugó la temporada pasada en San Martín en Tucumán, estará vinculado a la entidad jujeña hasta diciembre del 2023, señalaron fuentes del club.

El atacante tucumano (24 años) quedó a disposición del cuerpo técnico encabezado por Darío Franco que dirigió esta tarde los trabajos de pretemporada en el complejo deportivo Papel Noa, ubicado en Palpalá.

Gimnasia también llegó a un acuerdo con el delantero nacionalizado ecuatoriano Juan Tévez y se espera su arribo a Jujuy para firmar su contrato y convertirse en nuevo jugador del club.

Los refuerzos que llegaron al club son los defensores Hernán Pellerano (ex San Martín de Tucumán), Peter Martínez Grance (ex Sacachispas) y Sebastián Hernández Le Pors (ex Deportivo Madryn), a los volantes Fernando Brandán, Hugo Soria Sánchez (ambos ex All Boys), Fernando Barrientos (ex All Boys), Matías Abbruzzese (ex Vélez Sarsfield), Franco Malagueño (ex Alvarado de Mar del Plata) y al delantero Gonzalo “Turbo” Rodríguez (ex Ferro).

El plantel se entrenará en la provincia hasta el domingo próximo tras lo cual se trasladará a Salta para continuar con los trabajos más exigentes y participar del Torneo Cuadrangular de Verano.

El "Lobo" jujeño se enfrentará a Juventud Antoniana de Salta el 15 de enero y a San Martín de Tucumán, el 18.

Del certamen, que se desarrollará en el estadio Padre Ernesto Martearena, también participará Central Norte (Salta), que se medirá con San Martín (T) el 22 y con Juventud Antoniana el 29.

Por otro lado, el defensor Facundo Rizzi no acordó su continuidad en Gimnasia y se sumó a la lista de jugadores que se desvincularon tras finalizar el campeonato pasado, entre otros Matías Palavecino, Matías Reali, Lautaro Belleggia y el boliviano Anderson Rey Salinas.

(Télam)