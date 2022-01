El defensor Lisandro López, sin lugar en el primer equipo, se despidió este sábado de Boca como parte de la negociación por la llegada del delantero Darío Benedetto.

"Hoy me toca decir adiós! Fueron 3 años maravillosos, intensos, vividos con la pasión que ustedes exigen! Di todo, me voy pleno. Ganamos 4 títulos que me hicieron inmensamente feliz. Pero lo más importante es haberme puesto esta camiseta y haberla defendido con honor y sacrificio. Ser parte de su historia es algo grandioso", escribió el futbolista.

"Me llevo los mejores recuerdos, dejo hasta la última cuota de sudor que pude haber dejado por defender este escudo sagrado", continuó López en su Instagram.

El ex Arsenal de Sarandí continuará su carrera en el fútbol mexicano luego de un armado económico por parte de su representante Christian Bragarnik, el mismo de Benedetto. El destino será Xolos de Tijuana, uno de los clubes en los que el empresario tiene injerencia.

"Gracias a cada persona que trabaja en el club, gracias a mis compañeros y nuevamente muchas gracias a todos los BOSTEROS por el respeto, el cariño y por hacerme sentir lo que en ninguna parte del mundo sentí! No tengo dudas de que nos volveremos a ver, Los quiero mucho", cerró.

En la última temporada jugó 18 partidos, con dos goles (Sarmiento de Junín y Atlético Tucumán) y además ganó una Liga Profesional, una Copa Argentina, una Supercopa Argentina y una Copa de la Liga Profesional con el "Xeneize".

A lo largo de su carrera estuvo en Chacarita y Arsenal de Sarandí, Getafe de España, Benfica de Portugal, Inter y Genoa de Italia.

(Télam)