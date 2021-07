El ex defensor de la Selección argentina Ezequiel Garay anunció hoy su retiro de la actividad profesional, como consecuencia de los fuertes dolores que le acarrea una lesión desde hace tres años. En las redes sociales, el jugador que fue subcampeón con la Selección argentina en el Mundial de Brasil 2014, explicó que desde hace tres años lucha contra "un problema de coxastrosis por alteración del cartílago de la cadera". Garay, de 34 años, surgió en Newell`s Old Boys y pasó por Valencia, Real Madrid, Racing de Santander, Benfica de Portugal y Zenit de Rusia. "Desde hace tres años, llevo en silencio luchando e intentando poner solución a un problema (alteración del cartílago de la cadera) que apareció inesperadamente. Dolores fortísimos que incluso me impedían caminar", aseguró. En el 2020 Garay debió sortear una rotura del ligamento cruzado de una rodilla, pero pudo volver a jugar, aunque ahora decidió poner fin a la actividad profesional por los intensos dolores que siente en la cadera. Con la Selección argentina, además de conseguir el subcampeonato en el Mundial de Brasil 2014, logró el oro olímpico en Pekín 2008, bajo las órdenes de Alejandro Sabella y Sergio Batista. Garay le agradeció a los clubes que se contactaron con él para contratarlo, pero debido a que arrastra esa lesión evitó seguir jugando. "Empecé mi carrera desde pequeño con honestidad y quiero retirarme de ella de la misma manera. Comprometerse es una palabra que hay que cumplir. Y mi compromiso tan solo sería cobrar dinero a cambio de nada, ya que probablemente dos de cada tres partidos no los jugaría por mi problema", afirmó. AT/OM NA