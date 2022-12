El defensor Josko Gvardiol, figura del seleccionado de Croacia que se instaló en los cuartos de final del Mundial de Qatar, despertó el interés del Real Madrid, aunque no sería el único club grande interesado en adquirir al actual jugador del Leipzig alemán.

En ese sentido, según publicó el periódico español Mundo Deportivo, el defensor del Leipzig, una de las revelaciones del Mundial, es pretendido por Real Madrid y también por clubes como Barcelona y los ingleses Chelsea y Manchester United.

"El Real Madrid es el club más grande del mundo, así que quién sabe, quizá algún día pueda jugar allí. Me gustaría, sí. Luka (Modric) no tiene que decirme nada del Madrid, no hace falta", declaró Gvardiol cuando fue consultado por su posible llegada al fútbol español luego de la Copa del Mundo.

En tanto, el agente de Gvardiol, el también croata Marjan Sisic, indicó que no tiene cerrado ningún acuerdo aún para efectuar la venta del defensor, que está "muy feliz en el Leipzig y tiene un contrato a largo plazo". (Télam)