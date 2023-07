El defensor de Lanús Cristian Lema lamentó hoy la derrota 1-0 ante Vélez, por la 23ra. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, al tiempo que apuntó contra el desempeño del árbitro Andrés Gariano.

"El primer tiempo nuestro fue malo, impreciso, y ellos encontraron el gol en una contra (de Walter Bou). Merecimos al menos un empate porque fuimos siempre, pero con éstos árbitros siempre se nos complica, nos supera y no podemos hacer nada", señaló Lema a TNT Sports.

"Este árbitro fue el mismo que contra Gimnasia nos perjudicó. Hoy casi me rompen la camiseta en el área y lo único que hizo fue amonestar a uno de nosotros. Ya se sabe que en el área no se puede agarrar", se quejó Lema, por una jugada que ocurrió en el área de Vélez durante el segundo tiempo.

"De todas maneras no fue nuestro mejor partido, se nos escaparon tres puntos y veníamos bien. Nos vamos con las manos vacías, pero tenemos que aprender", cerró el ex Newell's Old Boys. (Télam)