Luego de que el entrenador Mauricio Pochettino pusiera la duda sobre la presencia del astro argentino Lionel Messi, finalmente el rosarino no está en la convocatoria del París Saint Germain para el encuentro de mañana como visitante frente al Stade Brest, por la tercera fecha de la Ligue 1 de Francia. "Estamos analizando si va a estar en el grupo o no", había expresado Pochettino en una conferencia de prensa que brindó en la previa del mencionado encuentro, que se jugará este viernes a partir de las 16:00 (hora argentina). Messi continuó este jueves con su puesta punto en el elenco francés al que se sumó hace poco más de una semana y, si bien arrastraba una importante inactividad desde la conquista de la Copa América con la Selección argentina, existía la chance de que tenga algunos minutos este viernes. De hecho, las entradas para el partido en el humilde estadio del Brest se agotaron rápidamente el miércoles y hasta se inició una polémica porque en la reventa se duplicaba el precio original. "Lo que aporta todo el mundo lo sabe. La presencia de Leo aquí con nosotros, ya sabemos lo que es. Hablamos muchísimo en estos últimos días, todo es positivo, hay un muy buen ambiente en el grupo, se adaptó muy bien y muy rápido. Estoy contento en la forma en la que todos están trabajando", expresó Pochettino sobre Messi. Asimismo añadió: "La conexión fue muy rápida, hay muy buen feeling en el vestuario con sus compañeros. El entendimiento no es solo en el campo sino también en el juego. Estoy contento por la adaptación que tuvo en el grupo". El París Saint Germain arrancó el torneo con dos victorias y este viernes será visitante del Stade Brest, mientras espera por la presencia del astro rosarino.