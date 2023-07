Los colaboradores de Martín Demichelis, sus ayudantes Javier Pinola y Germán Lux, el preparador físico, Flavio Pérez y el entrenador de arqueros, Alejandro Saccone, destacaron la continuidad de trabajo en relación con el proceso de Marcelo Gallardo.

“La transición que se hizo se llevó a cabo muy bien y hay que agradecer al cuerpo técnico anterior. Si bien hace tiempo que venimos siendo compañeros con Javi (Javier Pinola), considero que es una continuidad” del proceso anterior, explicó "Poroto" Lux.

Antes, Flavio Pérez manifestó: “En principio quiero destacar la gran actitud del profesor (Pablo) Dolce -ex preparador físico de Gallardo-, él me facilitó información, tuvimos varias reuniones y eso hizo muy fácil el inicio del trabajo”.

En cuanto a la nueva etapa, Pérez destacó: “Somos un equipo en la preparación física, el área es integral con médicos, nutricionistas, neurociencia, kinesiólogos y nosotros. Queremos darle al cuerpo técnico la mayor cantidad de futbolistas aptos para jugar”.

MIRÁ TAMBIÉN Demichelis: Me sentía con capacidad para asumir el cargo

En tanto Pinola, quien pasó de jugador a ayudante de campo en pocos meses, confesó: “Respecto a la transición de futbolista a ayudante de campo, me ayudó mucho el cuerpo técnico y los jugadores también, porque siempre hubo un respeto enorme entre nosotros”.

Y agregó: “siempre hubo confianza y respeto entre el grupo y yo, ellos me dieron el lugar para hablarles cuando tenía que aconsejarles. Puede parecer cómodo, pero no me costó para nada. Cuando decidí terminar la carrera me compenetré 100% en el nuevo desafío”, precisó.

Además, Lux confesó: “Estoy muy agradecido y feliz porque después de haberme retirado del club extrañé muchísimo esta posibilidad de volver. Siempre le decía a Martín (Demichelis) que era River y no otro equipo, cuando había otras chances”.

Por último, Alejandro Saccone fue el encargado de hablar de Franco Armani, el arquero campeón del mundo.

MIRÁ TAMBIÉN Estudiantes se juega su futuro en la Sudamericana ante Barcelona de Guayaquil

Al respecto, consideró: “Franco me simplificó las cosas desde el día uno, es difícil entrenar a un campeón del mundo, pero sus ganas de querer seguir aprendiendo, lo hacen mucho mejor para el trabajo diario”. (Télam)