En el final del encuentro que empataron 1 a 1 Paris Saint Germain y Benfica en la capital francesa, en el marco cuarta fecha del Grupo H de la UEFA Champions League, Neymar y Enzo Fernández protagonizaron un cruce que terminó con el enojo del brasileño. Al parecer, el fastidio de Neymar se debió a que durante el partido en Lisboa -1 a 1 también- y en el de esta tarde, Fernández fue a disputar la pelota demasiado fuerte para el gusto del astro brasileño, lo que generó el malestar de Ney, quien lo insultó en el final del partido. No obstante, Enzo le comentó entre risas que no le dijo "pelotudo", sino que intentó disculparse con él pero Neymar continuó fastidioso con su actitud y por el resultado del partido. El PSG, que esta tarde no tuvo a Lionel Messi en los 90 minutos por una molestia, se encuentra en la primera posición del Grupo H, junto al Benfica, con ocho unidades. FIG/AMR NA