El mediocampista cordobés Lucas Zelarayán convirtió esta noche un gol para Columbus Crew, que batió fácilmente a Real Salt Lake, por 4-0, en partido correspondiente al fin de semana número 6 de competencia de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

El volante, de 30 años y exjugador de Belgrano, anotó el segundo tanto del elenco ganador, a los 41m. del primer período, mediante un tiro penal.

De este modo, el integrante del seleccionado de Armenia reúne 3 conquistas en 6 presentaciones para la escuadra del estado de Ohio, según el sitio Flashscore.

En Real Salt Lake, que prosigue en la parte baja de la tabla con apenas 3 unidades, se desempeñó el volante comodorense Pablo Enrique Ruiz.

MIRÁ TAMBIÉN Tigre se impone en tiempo de descuento a Lanús

Además, Cincinnati, con los concursos de Alvaro Barreal (ex Vélez) y Luciano Acosta (ex Estudiantes de La Plata), le ganó por 1-0 a Inter Miami, que tuvo en sus filas a Franco Negri (ex Newell’s) y Nicolás Stefanelli (ex Defensa y Justicia), además de contar con la entrada del juvenil Benjamín Cremaschi, de apenas 18 años.

En tanto, Charlotte, con el desempeño del atacante Enzo Copetti (ex Racing y Atlético de Rafaela), igualó 2-2 como visitante de Toronto.

Por su lado, el atacante entrerriano Gustavo Bou (ex Racing) resultó titular en New England Revolution, que empató 1-1 con New York City, que tuvo a Braian Cufré (ex Vélez) y a Matías Pellegrini (ex Estudiantes de La Plata).

Orlando City, con las intervenciones del zaguero Rodrigo Schlegel (ex Racing), del mediapunta Martín Ojeda (ex Godoy Cruz de Mendoza) y del delantero Ramiro Enrique (ex Banfield), cayó como local ante Nashville, por 2-0. (Télam)