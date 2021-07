El cordobés Paulo Dybala fue designado hoy por el entrenador de Juventus, Massimiliano Allegri, como subcapitán del equipo capitaneado por el experimentado zaguero Giorgio Chiellini, quien acaba de renovar contrato con el club italiano.

"Dybala en Juventus es el segundo jugador con más años de presencia por detrás de Chiellini y por eso desde ahora será el subcapitán del equipo", explicó Allegri en rueda de prensa.

Al ser consultado sobre el también experimentado defensor Leonardo Bonucci, también con muchos años en el club, aunque interrumpidos, el entrenador aclaró que se fue y volvió, por lo que ahora debe ganarse el brazalete", en el equipo turinés.

"Cuando volvió cayó al último puesto y ahora está escalando posiciones, pero es algo que ya lo sabe", explicó el técnico sobre Bonucci, que jugó en Milan en la temporada 2017-18.

"Pero Dybala tiene los números de su parte, aunque el año pasado no tuvo una temporada extraordinaria, pero este año tiene la posibilidad de demostrar su valor", indicó Allegri en declaraciones que reprodujo ANSA.

Sobre el ex Instituto de Córdoba, de 28 años, el director técnico destacó que "ahora está en una edad madura. Porque cuando me fui era un muchacho joven, pero ahora me encontré con un hombre que se presentó en la mejor forma. Hace goles y es muy importante para nosotros. Es un jugador en quien confío y de quien espero mucho", terminó Allegri sus elogios a Dybala, compañero de ataque de Cristiano Ronaldo.

(Télam)