El luchador cordobés Agustín Destribats perdió esta madrugada en su debut olímpico por 9-6 ante el húngaro Iszmail Muszukajev por los octavos de final de la categoría hasta 65 kilos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y tampoco pudo acceder a la lucha por la medalla de bronce. El argentino, que tuvo un buen desempeño, fue superado por un rival que había obtenido el bronce en el Mundial 2019 y había finalizado 5° en el Europeo 2020. "Estoy triste, era una lucha que sentía que podía ganar . Sé que luché con un competidor muy rápido, ya lo conocía pero no me sentía menos que él", expresó Destribats en declaraciones a la prensa. Además, añadió: "En el último pensé que íbamos 7 a 4 pero después vi que era 9, no sé de dónde salieron esos dos puntos

Siempre me sentí par que él y hasta a veces un poquito más". No obstante, el cordobés esperaba un guiño del destino para evitar despedirse de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y poder pelear por una medalla de bronce: "Ahora él tiene que ganar y pasar a la final, así yo puedo entrar al repechaje y luchar por el bronce. Gracias por el apoyo a toda la gente, espero que esto siga". Pero esa situación no pasó: Muszukajev tropezó en su siguiente pelea, al caer por 4-1 contra el japonés Takuto Otoguro. FG/DP/KDV NA