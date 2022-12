Lo que parecía un triunfo tranquilo y sin sobresaltos de la Selección argentina sobre Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, se terminó complicando en los últimos minutos y la tensión se elevó al máximo en cada rincón del país. Pese a que el desenlace del encuentro en Qatar puso a prueba la salud de 45 millones de personas, los trabajadores de un servicio de emergencias médicas de Mar del Plata comprobó que el corazón argentino es resistente. "Estuvo todo bastante tranquilo con los llamados. No hubo muchas salidas, apenas un par de consultas en medio del partido por fiebre y tos", comentó a NA Tamara Ruiz Díaz, quien actuó como despachante en el centro de emergencias médicas. Y añadió: "No tuvimos ningún Código Rojo, entonces en el entretiempo salieron los médicos a atender las consultas". Aunque la ciudad balnearia recibió una gran afluencia de turistas por el fin de semana extra largo, el teléfono de este lugar no sonó demasiado: ni el aumento en la cantidad de contagios de Covid, ni el calor abrasador. Nada iba a impedir que en cada casa se viviera (y sufriera) el partido contra Países Bajos. Ya lo cantó hace tiempo el Polaco Goyeneche en "Naranjo en flor": "Primero hay que saber sufrir". Y el pueblo argentino si de algo sabe, es de sufrimiento. Ahora, el martes habrá una nueva prueba cardíaca: a las 16 en una de las semifinales contra Croacia. PT/MAC NA