El Colorno Rugby de Italia anunció este miércoles la contratación del back cordobés Ignacio Pavese, el cuarto jugador argentino que incorpora en las dos últimas semanas.

El back, de 22 años, tendrá como compañeros a Gregorio Del Prete (ex Sporting, San Luis y Jaguares XV), Cristian Bartoloni (ex Pucará y Jaguares) y Mauro Rebussone (ex Belgrano y Olimpia) de Paraguay.

Pavese, que jugó para Córdoba el campeonato argentino juvenil. se desempeña como

centro o medio apertura y se formó en Carlos Paz Rugby Club.

El Colorno Rugby. con sede en la Emilia-Romagna, compite en el Top 10 italiano y contrató en los últimos 15 días al pilar derecho Cristian Bartoloni, al medio scrum Gregorio Del Prete y al segunda línea Mauro Rebussone.

(Télam)