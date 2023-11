El delantero Sebastián Villa, quien argumenta haber quedado libre en Boca Juniors, está próximo a sumarse al club Beroe Stara Zagora, de la primera división del fútbol de Bulgaria (PFG).

El atacante, de 27 años, se sumará a una institución plagada de futbolistas argentinos, luego de firmar un vínculo por dos temporadas, según reveló un informe de ESPN.

El jugador colombiano, que disputó su último encuentro oficial con Boca en junio pasado, mantiene una situación de litigio con la entidad de la Ribera, que quiere hacer pesar el vínculo firmado hasta diciembre de 2025.

El cotejo que mostró por última vez al extremo en un campo de juego ocurrió en cancha de Arsenal de Sarandí, que devino en derrota xeneize por 1-0, por el campeonato de la Liga Profesional (LPF). Al día siguiente, el futbolista fue condenado por un Tribunal Correccional de Lomas de Zamora a dos años y un mes de prisión condicional por ejercer violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés.

Anteriormente, Villa había estado cerca de arreglar su incorporación al Kasimpasa de la Superliga de Turquía, pero finalmente la operación se canceló.

Beroe Stara Zagora es una institución de la primera división del fútbol búlgaro, gerenciada por el empresario y agente de jugadores, Hernán Banato.

El club renovó ostensiblemente su plantel para esta temporada 2023-2024 y llevó a los argentinos Juan Pablo Lungarzo (arquero, ex Independiente de Chivilcoy), Rodrigo García Accinelli (arquero, ex Temperley), Franco Ramos Mingo (zaguero, exinferiores de Boca Juniors), Luciano Squadrone (defensor, ex Estudiantes de La Plata), Enzo Espinoza (lateral, ex Santamarina de Tandil).

Thiago Ceijas (mediocampista, ex Carpi de Italia), Gianni Politino (puntero derecho, ex Mercadal de España), Francesco Celeste (mediocampista, ex Los Andes), Enzo Hoyos (enganche, ex Chacarita Juniors), Segundo Pachamé (centrocampista, ex Estudiantes de La Plata) y Santiago Godoy (delantero, ex Racing Club).

(Télam)