David Garzón, presidente de Huracán, desacreditó los comportamientos del jugador Lucas Merolla y la gente que lo maneja al asegurar que "el club no tiene que andar mendigando nada" en relación a una eventual transferencia en la que no reciba el dinero pretendido.

El defensor, de 28 años, esta separado del plantel que conduce el DT Diego Dabove desde febrero pasado, entrenándose a 'contraturno' con el resto de sus compañeros, al no haber renovado la extensión de su contrato.

"El club no tiene que andar mendigando nada. A veces me dicen que agarre 'algo que es mejor que nada' para que el jugador no se vaya con el pase en su poder en junio. Pero al club le hace falta plata y mucha. Nos duele cuando nos quieren meter el dedo en el culo. Nos quieren sacar a un jugador por dos pesos", descerrajó el dirigente al programa partidario 'Soy quemero'.

Garzón aclaró que el futbolista, en su momento pretendido por Boca Juniors y por una institución del fútbol de Letonia, mantuvo unas "últimas charlas" con el secretario de la entidad, Nicolás Arias.

"Nos duele perder a un jugador como Lucas (Merolla) y un ingreso para el club. Pero hay veces en que tenemos que hacer respetar a Huracán, para eso estamos", apuntó.

"Los números que nos ofrecieron por él no eran acordes a eso. Sentimos que no colaboró para que sea vendido en los números que corresponden", amplió el presidente.

"Nosotros estamos para hacer respetar a Huracán. Habrá gente a la que no les gustará. Pero tomamos esa decisión y el jugador (Merolla) prometió algo que no cumplió. Los representantes prometieron también algo que no cumplieron. Que sepan todos que con Huracán no se jode" dijo en tono ofuscado.

(Télam)