El enganche de Rosario Central, Emiliano Vecchio, publicó esta tarde un mensaje en su cuenta de Instagram en el que confirma que dejará de jugar en el club, que ya le comunicó que "no" sigue "siendo parte del plantel".

"Hola familia canalla... les cuento que el club me comunicó que no sigo siendo parte del plantel... (tengo prohibido ir al predio de Arroyo Sseco) gracias por el apoyo... en estos días me voy a despedir como ustedes se merecen... besos a todos", publicó el volante ofensivo "canalla".

Vecchio encabeza una lista de seis jugadores del plantel profesional de Central que no serán tenidos en cuenta por el director técnico Leandro Somoza, seguido por los zagueros Javier Báez y Ricardo Garay, los volantes Martín Rabuñal y Michael Covea y el delantero Milton Caraglio.

"Con los jugadores que Somoza no va a tener en cuenta vamos a negociar una rescisión de los contratos", informó una fuente allegada a la comisión directiva a Télam.

MIRÁ TAMBIÉN Arquero Rochet dio positivo de COVID y no estará en Nacional de Montevideo frente a Vélez

En tanto Somoza pidió la contratación de algunos jugadores en al menos tres puestos: un zaguero central zurdo, un volante central y un delantero. (Télam)