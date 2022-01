El clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, ambos futuros protagonistas de la Primera Nacional de fútbol, tendrá hoy un capítulo inédito con el enfrentamiento amistoso que sostendrán en la ciudad de Montevideo.

El partido se jugará en el estadio Luis Franzini de la capital uruguaya, a partir de las 21.30, en el marco de un cuadrangular internacional del que también toman parte los equipos locales de Montevideo Wanderers y River Plate.

Estará en juego la denominada "Copa 90 Años del fútbol profesional" y pertenece a uno de los certámenes de la llamada Serie Río de la Plata, de la que fueron parte equipos uruguayos, argentinos y chilenos.

Independiente Rivadavia, bajo la conducción del DT Gabriel Gómez, llevó una nómina de 21 jugadores, entre los que figuran la mayoría de los casi 15 refuerzos que contrató en este mercado de pases, entre los que se destacan el defensor Fernando Luna (ex Quilmes), los mediocampistas Pablo Cortizo (ex Brown de Adrogué), Diego Tonetto (ex Deportivo Maipú de Mendoza) y Gustavo Turraca (Los Andes) más el delantero Ezequiel Vidal (Alvarado de Mar del Plata).

Gimnasia, en tanto, el equipo dirigido por Diego Pozo, presentará como novedades los arribos del delantero Santiago Solari (ex Atlanta), de los laterales Martín Aruga (Patronato de Paraná) y Juan Manuel Marital (ex Huracán Las Heras) y del mediocampista Matías Villareal (ex Quilmes), entre otros.

A las 18.30 en tanto se enfrentarán Montevideo Wanderers-River Plate y los ganadores de ambos partidos jugarán por la final el próximo miércoles 2 de febrero, en el mismo estadio ubicado en el Parque Rodó de la capital uruguaya. (Télam)