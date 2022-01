El clásico chileno quedó esta noche en manos de Colo Colo, que se impuso por 2-1 a Universidad de Chile, en el encuentro que abrió el hexagonal de verano que se llevará a cabo en la ciudad de La Plata.

En el estadio Uno, del club Estudiantes, el conjunto ‘cacique’, dirigido por Gustavo Quinteros, se impuso con las conquistas alcanzadas por Gabriel Costa (Pt. 46m., de penal) y Maximiliano Falcón (St. 2m.).

Universidad de Chile descontó en el tramo final del cotejo, por una corrida del pibe Darío Osorio (17 años), que había ingresado en la segunda mitad (St. 39m.)

Colo Colo, que mostró en sus filas a los argentinos Pablo Solari (ex Talleres de Córdoba), Juan Martín Lucero (ex Vélez) y Leonardo Gil (ex Estudiantes de La Plata), se mostró superior de principio a fin, más allá de que culminó ligeramente apretado por un conjunto ‘azul’, que se envalentonó cuando consiguió achicar las cifras.

El elenco ‘cacique’, que jugará Copa Libertadores, será rival de Boca Juniors en este hexagonal de verano, el próximo lunes, a las 21.00, también en el Uno.

En tanto, Universidad de Chile enfrentará al conjunto que conduce el DT Sebastián Battaglia el próximo viernes 21.

-Síntesis

Universidad de Chile: Hernán Galíndez; Jonathan Andía, Diego Carrasco, Luis Casanova, Marcelo Morales; Camilo Moya, Jimmy Martínez, Junior Fernandes, Pablo Aránguiz; Ronnie Fernández y Cristóbal Muñoz. DT: Santiago Escobar.

Colo Colo: Brayan Cortés; Oscar Opazo, Maximiliano Falcón, César Fuentes, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Esteban Pavez, Marcos Bolados y Gabriel Costa; Pablo Solari y Juan Martín Lucero. DT: Gustavo Quinteros

Gol en el primer tiempo: 46m. Costa (CC) de penal.

Goles en el segundo tiempo: 2m. Falcón (CC); 39m. Osorio (UCH)

Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Cristóbal Campos por Galíndez, Lucas Alarcón por Carrasco, Bastian Tapia por Ronnie Fernández, Darío Osorio por Aránguiz y Franco Lobos por Junior Fernandes (UCH); 21m Leonardo Gil por Bolados y Joan Cruz por Pizarro (CC); 33m. Jason Rojas por Opazo y Alexander Oroz por Costa (CC)

Estadio: Estudiantes (La Plata)

Arbitro: Pablo Echavarría

(Télam)