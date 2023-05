Manchester City, con un tanto del argentino y campeón del Mundo en Qatar 2022 Julián Álvarez, se clasificó hoy para la final de la Liga de Campeones de Europa con la goleada por 4 a 0 ante Real Madrid, máximo ganador de la competición y defensor del título, en una actuación para el recuerdo, donde rozó la perfección futbolística en varios tramos del partido.

El portugués Bernardo Silva por duplicado, el brasileño Eder Militao (en contra) y el atacante campeón del mundo con Argentina en 2022 convirtieron para el City en un Etihad Stadium de Manchester colmado y exultante de alegría por el segundo pase a la final en la historia del club, tras la edición 2020/2021 con derrota ante Chelsea por 1 a 0.

Con este resultado, el City cerró la serie 5 a 1 a su favor, luego del 1 a 1 en el encuentro de ida, en el estadio Santiago Bernabéu, y será rival de Inter, que en su llave eliminó a Milan (3 a 0) en el clásico italiano.

La final entre Manchester City e Inter se llevará a cabo el 10 de junio en Estambul, Turquía. Inter irá por su cuarto título (1964, 1965 y 2010), mientras que el City buscará su primera consagración.

Julián Álvarez ingresó a falta de dos minutos por Erling Haaland y en tiempo de descuento, a través de una magnífica jugada colectiva que él mismo inició con una recuperación, selló el 4 a 0 tras la cesión exquisita del inglés Phil Foden.

El City, que ganó nueve eliminatorias de Champions en las que empató en el partido ida y definió de local, propició una verdadera exhibición de fútbol en el primer tiempo.

El líder de la Premier League apabulló al Madrid con su juego, fiel al estilo forjado por el entrenador catalán Josep Guardiola. Le cerró los caminos con niveles muy altos de Jack Grealish, Silva, Rodri e Ilkay Gündogan. Si bien no jugó su mejor partido, Kevin De Bruyne también aportó destellos de su calidad.

Los "Ciudadanos" salieron decididos y coparon los espacios, sin atisbo de reacción en un Real Madrid aturdido.

El arquero belga Thibaut Courtois amagó con convertirse en el jugador más destacado de la revancha con una atajada sensacional ante el cabezazo del noruego Erling Haaland.

La estirada de Courtois fue magnífica para desviar al córner el remate cruzado de Haaland.

La resistencia del Madrid no aguantó tanto porque Silva encontró espacios sobre el sector del francés Eduardo Camavinga y definió al primer palo de Courtois para el 1 a 0.

Real Madrid sorteó el asedio del local a la media hora de juego y con un remate de media distancia del alemán Toni Kroos al travesaño, avisó que podía aparecer en cualquier momento en el juego.

La ilusión madrileña duró poco porque Silva, de cabeza, tras una jugada de Gündogan, estiró la ventaja para los de Manchester.

El Madrid, máximo ganador de la Champions con 14 títulos, modificó su actitud en el segundo tiempo y tuvo un poco más la pelota. Un tiro libre ejecutado por el austríaco David Alaba inquietó al arquero brasileño Ederson, quien sacó el balón con esfuerzo por encima del travesaño.

Poco a poco, el City recuperó el control del partido y fue por más. Haaland tuvo el tercero, tras un pase de taco de Gündogan, pero su definición fue desviada al córner por Courtois y el travesaño.

El tercero se concretó a través de la pelota detenida. Militao intentó despejar el centro de Kevin De Bruyne, pero convirtió en su propio arco.

Los entrenados por Carlo Ancelotti, quien dirigió su partido 191 en Champions y superó el récord del escocés Alex Ferguson, buscaron el descuento y se toparon con Ederson. El arquero brasileño ganó el duelo ante Karim Benzema y sepultó las ilusiones del Madrid.

La frutilla del postre la tenía Julián Álvarez. El ex River Plate entró y en pocos minutos hizo lo que Haaland no pudo en los dos partidos para establecer la verdadera diferencia entre un equipo y otro en una noche que los hinchas del City no olvidarán.

-Síntesis-

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias y Manuel Akanji; John Stones, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan y Rodri; Erling Haaland, Bernando Silva y Jack Grealish. DT: Josep Guardiola.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Eder Militao, David Alaba y Eduardo Camavinga; Federico Valverde, Toni Kroos y Luka Modric; Rodrygo, Karim Benzema y Vinicius Jr. DT: Carlo Ancelotti.

Goles en el primer tiempo: 23m. y 36m. Silva (MC).

Goles en el segundo tiempo: 31m. Militao, en contra de su arco (MC); 46m. Álvarez (MC).

Cambios: en el segundo tiempo, 17m. Antonio Rudiger por Modric (RM); 24m. Marco Asensio por Kroos (RM); 33m. Riyad Mahrez por Gündogan (MC); 34m. Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos y Lucas Vázquez por Camavinga, Rodrygo y Carvajal (RM); 38m. Phil Foden por De Bruyne (MC); 43m. Julián Álvarez por Haaland (MC).

Amonestados: Dias, Gündogan, Grealish (MC); Carvajal, Camavinga (RM).

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Estadio: Etihad (Manchester). (Télam)