El futbolista chileno Macelo Díaz, campeón con Racing y bicampeón de América con el seleccionado de su país, elogió hoy el trabajo de Fernando Gago como DT del club de Avellaneda, que lo llevó a ser el entrenador con mayor efectividad en la historia de la entidad.

"Gago le dio confianza y minutos a todos los jugadores. El club está pasando un gran momento desde que está él a cargo del equipo, juega todos los partidos con mucha intensidad. Da gusto ver a Racing", dijo Díaz al diario chileno La Cuarta.

El 'Chelo', quien jugó en la 'Academia' 46 partidos entre 2018 y 2020, fue a ver a Racing en el cotejo que jugó en Chile por Copa Libertadores venciendo a Ñublense por 2 a 0 el pasado miércoles y saludo a todos su ex compañeros.

No obstante, el hoy jugador de Audax italiano no fue elogioso con otro entrenador argentino, en este caso José Antonio Pizzi a quien lo tuvo en el seleccionado y en Racing.

"Nunca me llevé bien con Pizzi, no éramos compatibles, no teníamos buena relación. Nos conocimos en el seleccionado y luego trabajamos en Racing" dijo el mediocampista quien si elogió a Eduardo Berizzo actual técnico de Chile.

"A Berizzo lo conozco y es un gran entrenador. Va a tener que trabajar mucho, ojalá pueda darle una clasificación al Mundial al país. Tienen que comenzar a tomar la posta los jugadores que vienen de más abajo", concluyó el ex jugador de Hamburgo de Alemania, Basilea de Suiza, Universidad de Chile, Celta de Vigo de España y Libertad de Paraguay. (Télam)