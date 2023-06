El futbolista chileno Arturo Vidal, quien se encuentra con el plantel del seleccionado trasandino que jugará dos amistosos en esta fecha FIFA, anunció hoy que desde el próximo fin de año no continuará en Flamengo de Brasil, dirigido actualmente por el entrenador argentino Jorge Sampaoli.

"Me voy de Flamengo, tengo contrato hasta diciembre, no seguiré en Brasil. Me encantaría volver a Colo Colo pero tengo que ver el momento. Quiero disfrutar lo que me queda de contrato, ganar los tres campeonatos con el 'Fla' y luego ya veremos", dijo Vidal, de 36 años, según publica hoy el portal brasileño Globo Esporte.

Con 51 partidos, dos goles y dos títulos ganados con Flamengo (Copa de Brasil y Copa Libertadores), Vidal dijo que no estaba de acuerdo con la decisión de ser suplente en el equipo de Sampaoli.

"Me siento al ciento por ciento. No estoy de acuerdo con la decisión del cuerpo técnico, pero la respeto. Tenemos 22 jugadores a un buen nivel. Sabes que cuando estoy en el once inicial doy lo mejor de mí. El viernes jugando para Chile verán cómo estoy", confío Vidal.

El futbolista fue citado por el entrenador argentino de Chile, Eduardo Berizzo, para jugar ante República Dominicana como local y contra Bolivia de visitante en la doble fecha FIFA.

Vidal, bicampeón de América con Chile, en su dilatada carrera vistió las casacas de Bayer Leverkusen y Bayern Munich de Alemania; Juventus e Inter de Italia; y Barcelona de España. (Télam)