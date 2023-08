El entrenador argentino Eduardo "Chacho" Coudet, que comanda al Internacional de Porto Alegre de Brasil, palpitó la revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores frente a River y aseguró que su equipo va "a hacer un gran partido" para revertir la derrota por 2 a 1 en la ida en el estadio Monumental. "Te voy a contar una cosa. Estoy con muchas ganas de que llegue el martes. Vamos a hacer un gran partido. Ya se vendieron todas las entradas, es un entusiasmo para nosotros. Sabemos que la hinchada nos va a dar un plus", expresó Coudet al referirse al encuentro con el conjunto de Núñez. El partido de vuelta se llevará a cabo el próximo martes desde las 21 y será transmitido en vivo por Fox Sports. En caso de ganar por la mínima, el Inter forzará los penales dado que ya no se tienen en cuenta los goles convertidos en condición de visitante

De imponerse por dos o más goles, los dirigidos por el "Chacho" se quedarán con el pasaje a los cuartos de final del certamen continental. Si pierde o empata, el Inter quedará eliminado

"Nos marcaron dos goles cuando el partido estaba controlado. Es la Copa Libertadores, se sabe que vas a sufrir y más de visitante

No son partidos normales. Teníamos 80.000 personas en contra y ahora ellos van a tener 50.000 en contra, eso es mucho a nivel internacional", continuó el ex técnico de Racing. Por último, Coudet afirmó que el elenco de Porto Alegre hará "todo el esfuerzo para pasar" aunque sostuvo que aún necesita "tiempo de trabajo": "Vamos a llegar bien. La gente tiene que confiar en que vamos a hacer un gran partido", cerró el ex mediocampista que supo vestir la camiseta de River en dos etapas y levantó cinco trofeos en su paso por el club. FG/GAM NA