El argentino Eduardo "Chacho" Coudet se convirtió hoy en el nuevo entrenador de Atlético Mineiro, de Brasil, confirmó el club a través de sus redes sociales.

"Campeón de la Liga Argentina y del Trofeo de Campeones con Racing, con exitosas etapas en Internacional y Celta de Vigo, Eduardo "El Chacho" Coudet es el nuevo entrenador del Atlético hasta diciembre de 2024. ¡Bienvenido, profesor!", anunció el club.

Además, el "Galo" publicó un video del propio Chacho saludando "a toda la masa atleticana".

Tras el final de su carrera como futbolista en 2010, el "Chacho" fue técnico de Rosario Central, Tijuana (México), Racing, Inter de Porto Alegre (Brasil) y Celta de Vigo (España), del que se alejó recientemente por los malos resultados en la liga 2022/23.

Con la "Academia", tal como informó Mineiro, ganó la Superliga Argentina 2018/19 y el Trofeo de Campeones 19.

En el plantel del "Galo" brasileño están los futbolistas argentinos Ignacio "Nacho" Fernández (ex Gimnasia LP y River), Matías Zaracho (ex Racing) y Cristian Pavón (ex Boca Juniors).

Entre los entrenadores recientes del Mineiro estuvieron Jorge Sampaoli (2020/21) y Antonio "Turco" Mohamed (2022). (Télam)