El hooker y capitán del seleccionado argentino de rugby, Julián Montoya, señaló en rueda de prensa tras la derrota de hoy de Los Pumas frente a Inglaterra por 26-23, que el equipo mereció "más y dejamos todo para ganar".

"Quiero darle las gracias a toda la gente de Argentina que estuvo aquí hoy para apoyarnos y a los que estuvieron todo el Mundial, queremos inspirar a una nueva generación en nuestro país y queríamos conseguir la victoria", agregó Montoya, una vez finalizado el partido por el tercer puesto del Mundial en el Stade de France de Saint Denis.

Más adelante, el capitán comento que "cometimos algunos errores, algunas cosas que no pudimos controlar y las pagamos caro. Estamos tristes pero podemos estar orgullosos de que dimos todo y luchamos hasta la última pelota", sostuvo

"Necesitamos controlar mejor las cosas. Marcamos un try pero luego concedimos puntos inmediatamente después del saque inicial. Luchamos por cada pelota, así que estoy orgulloso del equipo" dijo Montoya, de 29 años y actual valor del Leicester Tigers inglés.

Sobre la continuidad de Michael Cheika como entrenador de Los Pumas, el hooker expresó: "No sabemos si es su último partido, así que no voy a hablar de eso. Él nunca ha dicho que sea su último partido, así que no puedo decir nada al respecto" concluyó. (Télam)