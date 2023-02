Guillermo "Mago" Coria, el actual capitán del seleccionado de tenis de la Argentina, admitió hoy la superioridad de Finlandia, sobre todo con un jugador que descolló como Emil Ruusuvuori, en la serie de Copa Davis disputada en Espoo por los Qualifiers 2023 del tradicional certamen por equipos.

"Creo que Finlandia fue un justo ganador, aprovechó sus oportunidades y contó con un tenista como Ruusuvuori que jugó espectacular durante toda la serie. Estuvo muy sólido y firme en los dos singles, también rindió en el punto de dobles, fue una maquinita", analizó el "Mago" Coria en diálogo con los medios de prensa apostados en Espoo.

El extenista nacido en la ciudad santafesina de Rufino hace 41 años y número tres del planeta en 2004, su mejor temporada, agradeció el esfuerzo de sus jugadores y anticipó que seguirá intentando sacar el equipo adelante pese a que su ciclo es muy improductivo en cuanto a resultados y formas de conducción.

"Mis jugadores dejaron todo en esta serie. Estuvieron siempre en partido, pusieron todo y creo que los finlandeses fueron más sólidos en la devolución del saque, eso en este tipo de canchas es clave porque con ese golpe incomodas a tu rival. En líneas generales el equipo estuvo a la altura", analizó Coria.

El capitán argentino, quien ahora comparte la peor racha histórica de Argentina en la Copa Davis, ya que perdió cuatro series de manera consecutiva por segunda vez en todo el recorrido, cuyo origen fue con el debut en 1923, lamentó la lesión que sufrió el mejor tenista del equipo, Francisco Cerúndolo, quien no pudo jugar el cuarto punto ante Ruusuvuori y debió ser reemplazado por Facundo Bagnis, debutante.

"Fran se lesionó en el tercer set de su partido del sábado (se lo ganó a Otto Virtanen en un tie break) y no estaba en condiciones de jugar ante un tenista que te da muy pocas chances. Bagnis estuvo a la altura pero no se le dio porque Ruusuvuori no le dio las oportunidades que necesitaba. Competimos desde el minuto uno pero haciendo las cosas bien a veces no alcanza", concluyó Coria.

El santafesino igualó la peor racha del equipo argentino que había tenido lugar entre 1967 y 1970, cuando se perdió de manera sucesiva con Ecuador (4-1), ante Venezuela (3-2) y dos veces frente a Chile (ambas 3-2), y en septiembre tendrá la oportunidad de ponerle fin o, en el caso de otra derrota, de adueñarse de la peor marca de la historia.

Coria seguramente analizará el futuro del equipo argentino cuando regrese a Buenos Aires y se junte con Agustín Calleri, el Presidente de la AAT, y Mariano Zabaleta, el vicepresidente, quienes optaron por no acompañar a la delegación en Espoo y enviaron a directivos sin capacidad para tomar decisiones. (Télam)