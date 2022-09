El seleccionado de Sudáfrica, actual campeón del mundo, derrotó hoy de visitante a Australia por 24-8 en el otro partido de la cuarta fecha del Rugby Championship, resultado que dejó a Los Pumas en el último puesto por diferencia de tantos.

El encuentro se disputó en el Sydney Football Stadium de Sydney, fue dirigido por el árbitro Ben O'Keefe y tuvo un parcial favorable a Sudáfrica de 12-3.

La tabla de posiciones la encabeza Nueva Zelanda con 10 puntos, después de derrotar a Los Pumas con un categórico 50-3. Con 9 se ubica Sudáfrica (+12), Australia (-24) y Argentina (-27).

El 15 de setiembre próximo, Australia recibirá a Nueva Zelanda y dos días más tarde, Argentina chocará con Sudáfrica, en encuentros correspondientes a la quinta y penúltima fecha del torneo .

Los Springboks sudafricanos se recuperaron de la derrota de la semana anterior frente a Australia (25-17) y de esta manera cortaron la racha de dos derrotas consecutiva en el torneo Rugby Championship.

Los tantos de Sudáfrica llegaron por dos tries marcados Damian de Allende, Canan Moodie, Makazole Mapimpi y Franco Moster mientras que Damian Willemse y el ingresado Francois Steyn sumaron una conversión cada uno.

Australia sumó sus puntos con un try Pete Samu y un penal de Noah Lolesio.

= Sintesis =

Australia: Reece Hodge; Tom Wright, Len Ikitau, Hunter Paisami y Marika Koroibete; Noah Lolesio y Nic White; Rob Valetini, Fraser McReight y Jed Holloway; Matt Philip y Rory Arnold; Allan Alaalatoa, Folau Fainga'a y James Slipper (capitán). Entrnador: Dave Rennie.

Ingresaron: David Porecki, Scott Sio, Taniela Tupou, Darcy Swain, Rob Leota, Pete Samu, Jack Gordon y Andrew Kellaway.

Sudáfrica: Willie le Roux; Canan Moodie, Jesse Kriel, Damian de Allende y Makazole Mapimpi; Damian Willemse y Jaden Hendrikse; Jasper Wiese, Franco Mostert y Siya Kolisi (capitán); Lood de Jager y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Malcolm Marx y Steven Kitshoff. Entrenador: Jacques Nienaber.

Ingresaron: Deon Fourie, Ox Nche, Trevor Nyakane, Kwagga Smith, Duane Vermeulen, Cobus Reinach, François Steyn y Warrick Gelant.

Tantos en el primer tiempo: 11' try de Allende convertido por Willemse (S), 32' penal Lolesio (A) y 40' try de Moodie (S):

Resultado parcial: Australia 3 - Sudáfrica 12.

Tantos en el Segundo Tiempo: 4' try Mostert (S); 32', try Mapimpi convertido por Steyn (S) y 39' try Samu (A). Resultado final: Australia 8- Sudáfrica 24

Amonestado en el segundo tiempo: 31' Mapimpi (S).

Árbitro: Ben O'Keefe (Nueva Zelanda).

Asistentes: Paul Williams (Nueva Zelanda) y Tual Trainini (Francia)..

Cancha: Sydney Football Stadium, Sydney. (Télam)