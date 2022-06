El piloto británico Lewis Hamilton, de 47 años y siete veces campeón mundial de Fórmula uno, descartó la hoy la posibilidad de retirarse de la actividad pese a que tiene una temporada de las más difíciles de su ganadora trayectoria.

"Tomemos como ejemplo esta temporada: probablemente no ganaré el título, pero siento el mismo placer de competir que cuando empecé. ¿Por qué debería parar? Tal vez algún día ya no aguante la presión, esté cansado, pero ese día aún no ha llegado" le dijo Hamilton al diario italiano Corriere della Sera.

Aunque las opciones son complicadas y más teniendo a colegas del nivel del español Carlos Sainz, el belga Max Verstappen (ambos de Red Bull) o el mexicano Sergio Pérez (Ferrari), el siete veces campeón de F1 tiene confianza en revertir los resultados para escalar posiciones.

"No deseo las victorias de forma individual, sino para seguir fortaleciendo a la Fórmula 1 que ha crecido exponencialmente en muchos aspectos durante los últimos años. No es solo una cuestión de récords, de títulos deportivos. Quiero ganar para continuar todo el trabajo a favor de la igualdad", indicó el piloto que totaliza 295 carreras con 103 victorias y 183 podios.

Finalmente el campeón en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020 señaló: "La F1 ya no es lo que era antes: corríamos y luego nos íbamos a casa. Ahora es una fuente de inspiración, ayuda a formar opiniones y está en buenas manos gracias a un gran italiano, Como Stéfano Domenicali (presidente y director ejecutivo de la F1)". (Télam)