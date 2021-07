El tenista británico Andy Murray, ex número uno del mundo, expresó hoy su preocupación respecto de su futuro tras haber quedado eliminado del abierto de Wimbledon al perder en sets corridos con el canadiense Denis Shapovalov.

"Me pregunto si vale la pena todo esto, el esfuerzo que hice por volver a competir. Entrené duro durante los últimos meses para volver a una cancha, pero no jugué al tenis como esperaba", expresó el escocés de 34 años, el día después de su caída en la tercera ronda del Grand Slam inglés ante Shapovalov por 6-4, 6-2 y 6-2.

Murray, dos veces ganador de Wimbledon, en 2013 y 2016, otra del US Open, en 2012, y cinco veces finalista del abierto de Australia, fue número uno del mundo en 2016 y durante los años siguientes estuvo inactivo en varios períodos de tiempo a raíz de una lesión en la cadera que motivó dos operaciones.

"Por un lado fue genial volver a jugar ante la gente, recibo mucho apoyo y estoy agradecido. Por otro me preparé para competir mejor y no lo hice como esperaba. No digo que podría haberle ganado a Shapovalov, pero sí estoy seguro que puedo jugar mejor, necesito encontrar una forma de volver a competir en un nivel más alto", reflexionó Murray, según consignó la agencia de noticias DPA.

El británico, relegado por sus lesiones al puesto 118 del ranking mundial, jugó Wimbledon merced a una invitación especial y superó dos rondas con triunfos sobre el giorgiano Nikoloz Basilashvili y el alemán Oscar Otte, pero no pudo con Shapovalov, de 22 años, en un partido en el que fue ampliamente superado.

No obstante, Murray participará de los Juegos Olímpicos de Tokio (se desarrollarán entre el 23 de julio y 8 de agosto) para intentar defender las medallas de oro que conquistó en forma consecutiva en Londres 2012 y Río 2016, esta última tras imponerse en la final sobre el argentino Juan Martín Del Potro. (Télam)