El lateral derecho brasileño Dani Alves, excompañero de Lionel Messi en Barcelona, comunicó este viernes que continuará libre hasta fin de año luego de haberse desvinculado de San Pablo por una deuda económica en su regreso al fútbol de su país.

"Vengo aquí para informarles que he optado por no fichar por ningún club durante el resto del año. Vine a Brasil por el sueño de un niño y el sueño se cumplió. Ser campeón con el club del corazón no tiene precio", expresó el defensor en Instagram.

"No se trata de dinero, se trata de valores, se trata de hombría, se trata de carácter, se trata de legado. Es necesario tomar decisiones difíciles, pero como de costumbre, nada en mi vida ha sido fácil. Es solo otra decisión", continuó.

Dani Alves pasó por Sevilla y Barcelona en España, Juventus en Italia y PSG en Francia. Entre los clubes y el seleccionado cosechó 40 títulos, lo que lo convirtió en el futbolista brasileño más ganador de la historia.

"Gracias a todos por su interés, pero me gustaría que el capítulo se cerrara sin ninguna interferencia", finalizó.

Alves es parte habitual de la nómina del seleccionado de Brasil, por lo que buscará nuevo destino fuera de su país para llegar al Mundial de Qatar 2022 con ritmo. (Télam)