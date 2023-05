La dirección técnica de Julio Falcioni en su quinto paso por el club albiverde tuvo hoy su primera victoria después de los dos primeros traspiés iniciales, al derrotar a un equipo encumbrado en las posiciones de la Liga Profesional como Rosario Central por 2 a 0, con un doblete de Milton Giménez, en la jornada de cierre de la 18va. fecha del campeonato.

En este cruce entre los dos técnicos más veteranos del campeonato, el más joven, Julio Falcioni, de 66 años, hizo primera y salió a apretar bien arriba al conjunto de Miguel Ángel Russo (67), y producto de ello lo sorprendió por partida doble, en el juego en sí y también en la red, ya que Giménez inauguró su doblete apenas transcurridos tres minutos.

Pero inmediatamente los locales fueron por más y el propio Giménez desperdició otras dos buenas oportunidades mano a mano con Jorge Broun, que logró obturar el arquero.

Recién en el cuarto de hora final de esa primera etapa pudo despegarse el conjunto visitante de ese dominio recargado de los dueños de casa y empezó a salir de su ostracismo en pos de una paridad que hasta ese momento parecía lejana pese a lo exiguo de la diferencia en el marcador.

Esta remontada en el juego la repitió el conjunto rosarino en los 20 minutos iniciales del complemento, cuando trabajó cerca del área banfileña, aunque siempre sin encontrar claridad en la gestación y también en el área rival, dando cuenta de cuanto extrañó a los dos jugadores que tiene jugando en el seleccionado Sub 20, el volante Gino Infantino y el goleador Alejo Véliz.

Pero después de esos 20 minutos iniciales de la segunda etapa Banfield retomó las riendas del partido y antes de la media hora llegó al segundo gol nuevamente por intermedio de Giménez.

Y el cuarto de hora final fue a pura celebración para los hinchas de Banfield que necesitaban que su equipo les diera una alegría, pero sobre todo que la viviera Falcioni en su retorno al club, para ratificar el slogan de la bandera que sigue colgada en el alambrado que da a la cabecera sur del estadio "Lencho" Sola: "los días más felices fueron falcionistas".

- Síntesis -

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Emanuel Olivera, Alejandro Maciely Emanuel Insúa; Nicolás Sosa, Eric Remedi, Brahian Alemán y Juan Bisanz; Sebastián Sosa Sánchez y Milton Giménez. DT: Julio César Falcioni.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Kevin Ortíz, Francis Mac Allister, Lautaro Giaccone e Ignacio Malcorra; Jaminton Campaz y Jhonatan Candia. DT: Miguel Ángel Russo.

Gol en el primer tiempo: 3m. Giménez (B).

Gol en el segundo tiempo: 28m. Giménez (B).

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Octavio Bianchi por Ortiz (C), 25m. Lautaro Ríos por Alemán (B), 36m. Agustín Toledo por Mac Allister (C) y Luciano Ferreyra por Giaccone (C), 44m. Ignacio Agustín Rodríguez por Nicolás Sosa Sánchez (B) y Aaron Quiróz por Giménez (B) y 45+2m. Andrés Chávez por Senastián Sosa Sánchez (B).

Amonestados: Insúa y Alemán (B). Ortiz, Mac Allister y Martínez (C).

Cancha: Banfield.

Árbitro: Fernando Rapallini.

(Télam)