El tenista austríaco Dominic Thiem no defenderá su título en el US Open y se perderá el resto de la temporada, debido a que se resintió de la lesión en la muñeca derecha que sufrió en junio pasado durante el ATP 250 de Mallorca, según lo comunicó hoy en sus redes sociales.

"Hola a todos, quería actualizarlos en lo que es mi lesión y hacerlos saber que, desafortunadamente, tengo que bajarme del US Open y me perderé todo lo que queda de 2021. Estoy muy decepcionado por no poder defender mi título en Nueva York, pero no me he recuperado de la lesión que sufrí en Mallorca", publicó Thiem en su cuenta de la red social Twitter.

El tenista nacido en la ciudad austríaca de Wiener Neustadt hace 27 años se lesionó en el partido que animaba con el francés Adrian Mannarino (perdió 5 a 2 cuando decidió abandonar) por la ronda inicial del ATP de Mallorca, en el que sumaba experiencia sobre césped para llegar bien preparado a Wimbledon.

Sin embargo, la lesión que sufrió en la muñeca derecha motivó una cirugía y además de no haber podido jugar en Wimbledon se perderá también el US Open y lo que resta de la temporada.

"En las últimas seis semanas seguí todos los consejos de los médicos, usé la férula e hice muchos ejercicios para mantenerme en forma, pero cuando volví a una cancha y pude jugar al tenis, al impactar la pelota el dolor apareció de nuevo, así que creo que mi muñeca necesita más tiempo. Es una lesión complicada y no quiero asumir riesgos porque tengo una carrera muy larga todavía", añadió Thiem.

Thiem, sexto en el ranking mundial de la ATP, lugar que seguramente perderá cuando no pueda defender su título en Nueva York, es uno de los mejores tenistas del circuito y conquistó en su carrera 17 títulos, el más importante el US Open, y también fue campeón en dos ocasiones del Argentina Open, en las ediciones de 2016 y 2018. (Télam)