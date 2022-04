El entrenador del Manchester City, el catalán Pep Guardiola, reconoció hoy que en el segundo tiempo el Atlético de Madrid de Diego Simeone “estuvo brillantísimo", al punto de que "nos ha apretado mucho y podríamos estar eliminados”.

Tras el partido en el que el City igualó 0 a 0 con el Atlético y signifcó su paso a semifinales de la Champions League, Guardiola indicó que “nos han metido atrás".

"Nos hemos olvidado de jugar. Mérito suyo. Hoy estamos celebrándolo, pero por la segunda parte podíamos estar eliminados. El Atleti ha hecho un gran segundo tiempo”, añadió.

“El Atlético es el campeón de España, no esperaba otra cosa, la primer parte hemos estado bien, pero ellos en la segunda parte nos han apretado mucho y nos hemos olvidado de jugar, no ha podido ser. Estamos en semifinales, es la tercera vez en nuestra historia, es un increíble éxito para nosotros”, añadió.

MIRÁ TAMBIÉN Los equipos tucumanos ya tienen fecha de estreno en la Copa Argentina

Guardiola dijo que en situaciones como la del segundo tiempo “defiendes el resultado. No sabes si atacar, ellos presionaron mucho y nosotros sin balón no sabemos jugar. Queríamos agarrarlo, tenerlo, pero cuando no lo agarras, ellos lo hacen muy bien”.

Sobre la semifinal con el Real Madrid, opinó que es “el rey de la competición. Sólo faltaría que no fuera complicado. Si jugamos como la segunda parte no tendremos ni una opción. Trataremos de jugar como en Manchester y en momentos de la primera parte de aquí”.

(Télam)