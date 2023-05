El arquero de Lanús, Lucas Acosta se mostró dolorido pero fuerte a la vez a la hora de analizar su responsabilidad en el gol con el que Gimnasia y Esgrima terminó ganándole por 1 a 0 en La Plata a su equipo en tiempo de descuento y justificó su error en haberse "confiado en que la pelota iba a picar y no lo hizo" en el tanto de cabeza señalado por Maximiliano Comba.

"Me confié en que la pelota picaba pero se murió ahí, cerca del palo, y se me fue por abajo. Por eso y por que también perdimos varias opciones de gol como para ganar el partido, nos fuimos de La Plata con las manos vacías", afrontó el ex Belgrano, de Córdoba, al término del cotejo.

"Pero afortunadamente tuve un gran apoyo de todo el grupo porque me dijeron que había hecho las cosas bien. Y cuando terminó el partido me la agarré con un alcanza pelotas que me dijo algo porque estaba enojado, pero me equivoqué y por eso le pedí disculpas", reconoció.

Finalmente el cordobés admitió nuevamente que se sintió "culpable porque era un partido que se podría haber ganado". (Télam)