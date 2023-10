El argentino Fernando Zurbriggen se erigió hoy en figura del Obradoiro, que venció por 85-79 a Basquet Girona, en uno de los anticipos de la sexta fecha de la Liga Endesa del básquetbol de España.

El escolta santafesino, que el viernes pasado cumplió 26 años, estuvo en cancha durante 26 minutos, siendo integrante del quinteto titular gallego.

El exjugador de Obras Basket finalizó con una planilla de 10 tantos (3-7 en dobles, 0-5 en triples, 4-6 en libres), 9 asistencias, 4 rebotes y 4 recuperos.

En la escuadra catalana, en tanto, el alero bonaerense Máximo Fjellerup (ex San Lorenzo) no consiguió puntos (0-1 en lanzamientos de campo), aunque sí dos rebotes en los 7 minutos que participó del pleito en el pabellón Multiusos Fontes do Sar, de Santiago de Compostela.

Además, el alero santafesino Nicolás Brussino colaboró con 8 unidades (1-1 en dobles, 2-4 en triples, 0-2 en libres), 2 robos y una tapa en 19m. para Gran Canaria, que fue vapuleado por UCAM Murcia, por 95-69.

Mientras que el también santafesino, el ala pivote Juan Francisco Fernández, sumó 2 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en 19m. para Río Breogán, que cayó por 74-59 ante Zunder Palencia, organización que consiguió así su primer triunfo en la máxima categoría del básquetbol español.

En otro resultado, Morabanc Andorra sorprendió como visitante a Joventut de Badalona, por 94-84.

Los partidos de mañana serán: Barcelona (Nicolás Laprovíttola)-Bilbao Basket, a las 7.30 hora argentina; Tenerife-Real Madrid (Gabriel Deck y Facundo Campazzo), a las 9.00; Valencia-Baxi Manresa (Juan Pablo Vaulet) y Granada-Zaragoza (Felipe Minzer), a las 12.00; más Baskonia-Unicaja Málaga, a las 13.30.

Es único líder e invicto Real Madrid, con un record 5-0, escoltado por Baskonia, Barcelona, Valencia y Bilbao Basket, todos con 4-1.

(Télam)