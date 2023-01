El mediocampista argentino Franco Vázquez colaboró hoy con un gol para Parma, que venció por 2-0 a Perugia, en partido correspondiente a la fecha 21 del torneo de Segunda División (Serie B) del fútbol de Italia.

El volante ofensivo cordobés, de 33 años, cerró la cuenta en favor del elenco local, a los 15 minutos de la segunda etapa.

De esta manera, el exjugador de Belgrano de Córdoba y Sevilla de España sumó su cuarta conquista en el certamen, al cabo de 20 cotejos.

En Parma, que reúne 31 puntos y ocupa la séptima colocación, también se desempeñaron los argentinos Leandro Chichizola (arquero, ex River Plate), Cristian Ansaldi (lateral derecho, ex Newell’s), Lautaro Valenti (zaguero central, ex Lanús) y Nahuel Estévez (volante, ex Estudiantes de La Plata), según reflejó ‘Flashscore’.

En Perugia, que se ubica en la parte baja de la tabla con apenas 20 unidades, actuaron el defensor Marcos Curado (ex Arsenal) y el mediocampista Tiago Casasola (ex Huracán).

En tanto, Cosenza, con el ingreso de Joaquín Larrivey (ex Huracán y Vélez), perdió por 2-0 con Módena y sigue en la última posición, con apenas 18 unidades.

Principales ubicaciones: Frosinone 42 puntos; Reggina y Genoa 39; Bari 33.

(Télam)