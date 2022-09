El defensor argentino Nahuel Tenaglia convirtió hoy un tanto para Deportivo Alavés, que superó por 2-1 a Huesca, en partido válido por la fecha 6 del torneo de segunda división (Liga 2) del fútbol de España.

El zaguero central bonaerense, de 26 años, marcó el segundo tanto del conjunto ganador, que es líder de la clasificación con 14 unidades.

El exjugador de Talleres de Córdoba y Atlanta consiguió -además- su segundo gol consecutivo en la campaña, pues venía de festejar en el 2-1 frente a Lugo de la semana pasada.

En otros encuentros jugados hoy se produjeron los siguientes resultados: Leganés 0-Burgos 0; Racing de Santander 0-Las Palmas 0.

En uno de los adelantos del sábado, Real Zaragoza, con los concursos del arquero Cristian Alvarez (ex Rosario Central), del mediocampista ofensivo Valentín Vada (ex Bordeaux, Francia) y del delantero Giuliano Simeone (ex Atlético de Madrid), le ganó por 1-0 a Sporting Gijón, que tuvo en sus filas al zaguero Carlos Izquierdoz (ex Boca Juniors).

Otros marcadores: Granada 2-Mirandés 1; FC Andorra 2-Eibar 0; Levante 0-Cartagena 1; Villarreal II 3-Lugo 1; Oviedo 0-Ibiza 1.

Principales ubicaciones: Alavés 14 puntos; Las Palmas, Granada y Cartagena 12.

(Télam)