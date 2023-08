El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego "Cholo" Simeone afirmó hoy que "desgraciadamente" los técnicos "no tienen ningún tipo de peso" a la hora de decidir sobre el sobrecargado calendario de partidos en el inicio de cada temporada.

"Desgraciadamente no tenemos ningún tipo de peso, sobre todo los entrenadores. Posiblemente los jugadores sí, porque son los que juegan; y si ellos no juegan, esto no avanza", dijo Simeone a la hora de analizar el calendario de partidos que se deben jugar, consignó la agencia de noticias DPA.

Simeone agregó durante la conferencia de prensa previa al cotejo de mañana del Atlético Madrid jugará ante Betis por la LaLiga: "Cada uno tiene sus necesidades y nosotros nos tenemos que acomodar viendo de qué manera los jugadores pueden responder mejor y buscando entrenar para que compensen la cantidad de partidos que se vienen encima"

El exentrenador de Racing, Estudiantes, River y San Lorenzo profundizó en el tema añadiendo: "Todo lo que digamos los técnicos no tiene peso en este momento porque obviamente no tomamos las decisiones nosotros. Simplemente cada entrenador desde su lugar comenta algo que ya se hace repetitivo".

MIRÁ TAMBIÉN Empleados del United amenazan con renuncias y huelga si Mason Greenwood regresa al club

(Télam)