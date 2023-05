El jugador argentino Sebastián Cancelliere renovó su contrato por dos temporadas más con en el Glasgow Warriors, club que participa en el torneo United Rugby Championship.

El wing, de 29 años, quien surgió en Hindú Club, integró en marzo pasado la mini concentración realizada por Los Pumas, en Francia.

Cancelliere es firme candidato para integrar el plantel argentino que disputará desde septiembre próximo el Mundial de Rugby Francia 2023.

De esta manera, el deportista integrará el plantel escocés junto con los jugadores argentinos Domingo Miotti, Enrique Pieretto y Lucio Sordoni.

El wing argentino marcó esta temporada nueve tries en catorce partidos que jugó, convirtiéndose en uno de los principales wings del hemisferio norte.

El jugador sostuvo hoy en la página oficial del club escocés: "Me siento feliz de continuar en el club ya que contamos con un grupo de jugadores increíblemente talentoso aquí".

"Me encanta la forma en que jugamos al rugby y me siento muy cómodo con los sistemas y la configuración que jugamos aquí, es la manera que más me atrae y esta temporada ha sido muy divertida", agregó Cancelliere.

"Glasgow también es una ciudad fantástica para vivir y trabajar, mi esposa y yo estamos realmente establecidos aquí y disfruto cada momento", señaló.

Por su parte, el entrenador de Glasgow Warriors, Franco Smith, expresó que "nos complace poder asegurar los servicios de Sebastián para las próximas dos temporadas ya que es un modelo de profesional y alguien con quien nos encanta trabajar como grupo de entrenadores".

"Su impulso y determinación para ser la mejor versión de sí mismo como jugador se ve en el trabajo que realiza en el campo de entrenamiento, y sus actuaciones esta temporada han sido excelentes", finalizó el DT.

Glasgow Warriors ocupa el segundo lugar del United Rugby Championship con 16 puntos, al alcanzar tres triunfos y un empate. (Télam)