El delantero argentino, nacionalizado mexicano, Santiago Giménez, hijo del exjugador de Boca Juniors Christian "Chaco" Giménez, fue transferido del Cruz Azul de México al Feyenoord de los Países Bajos.

Giménez, nacido hace 21 años en Argentina aunque siempre jugó en México, llegará hoy a Rotterdam para sumarse al Feyenoord, que pagó 4.000.000 de dólares por el 50 por ciento del pase, indicó el diario mexicano Esto.

El delantero rechazó un ofrecimiento para jugar en el seleccionado argentino al considerarse mexicano y ya disputó siete partidos, con dos goles, en el conjunto que será rival de Argentina en Qatar 2022.

Giménez descartó la posibilidad de vestir la casaca de Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al ser apalabrado para sumarse al equipo por el entrenador Fernando Batista, optando por jugar para México

MIRÁ TAMBIÉN El gobierno ecuatoriano ayudará a Guayaquil para que no pierda la sede de la final de Libertadores

En aquella primera ocasión, Giménez explicó: "Me siento más mexicano que argentino. Amo Argentina, amo México, pero desde chico estoy aquí. Yo nunca le diría que no a la Selección: es lo más lindo representar a tu país. México desde que yo era chico me abrió las puertas y le tengo que agradecer todo lo que ha hecho por mí". (Télam)