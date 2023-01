El atacante argentino Maximiliano Salas evitó anoche la derrota de su equipo, Palestino, con un gol marcado en tiempo de descuento que le permitió empatar 1-1 con Audax Italiano, en un partido de la fecha inicial del campeonato chileno de Primera División.

El delantero correntino, de 25 años, estableció la igualdad para el conjunto ‘árabe’, a los 46 minutos de la segunda parte.

De este modo, el exjugador de All Boys, que volvió a la institución chilena tras un paso por el Necaxa de México, consiguió su primera conquista en la temporada para el elenco que orienta el DT rosarino Pablo ‘Vitamina’ Sánchez.

En Palestino atajó el exarquero de Sarmiento de Junín y Belgrano de Córdoba, César Rigamonti, mientras que también se desempeñó el volante Jonathan Benítez, ex Boca Unidos de Corrientes.

El también argentino Gonzalo Sosa (ex Gimnasia de Concepción del Uruguay y Colegiales) anotó el gol de Audax Italiano (St. 30m.), que es dirigido por Manuel Fernández (exDT de Agropecuario de Carlos Casares y Ferro) y también tuvo en sus filas a Gonzalo Ríos (ex Central Córdoba de Santiago del Estero), según registró ‘Soccerway’.

Cobresal, con un gol de Gastón Lezcano (ex Barracas Central) y otro de Alejandro Camargo (ex Godoy Cruz de Mendoza), le ganó por 3-1 a Unión La Calera

En el conjunto ‘minero’ también actuaron el arquero Leandro Requena (ex Nueva Chicago), el delantero Franco García (ex Racing de Córdoba) y el mediocampista Maximiliano Rueda (ex Almagro).

En el elenco visitante anotó el descuento el atacante Lucas Passerini (ex Estudiantes de Buenos Aires y Tigre), mientras que jugaron el arquero Fernando Otarola (ex Gimnasia de Jujuy), el defensor Juan Pablo Freytes (ex Independiente Rivadavia Mendoza), el enganche Diego Buonanotte (ex River) y el delantero Sebastián Lomónaco (ex Arsenal).

Hoy jugarán Everton -Universidad Católica (que dirige Ariel Holan) a las 12.00; Copiapó-Colo Colo a las 18.30 y Curicó Unido-Coquimbo, a las 21.00.

(Télam)