El defensor argentino Franco Russo convirtió esta tarde uno de los goles con los cuales su equipo, Ludogorets, superó por 5-0 a Etar, en partido válido por la Liga de primera división del fútbol de Bulgaria.

El zaguero salteño, de 28 años, anotó a los 26 minutos de la segunda parte el último gol del conjunto ganador.

Russo, con pasado en las divisiones formativas de All Boys, proviene del Mallorca de España, club que lo transfirió al Ludogorets, a principios de temporada.

En el equipo vencedor estuvo en el banco de los suplentes y no ingresó el delantero bonaerense Matías Tissera, ex Platense y Newell’s Old Boys, según reflejó ‘Flashscore’.

En otro de los encuentros celebrados hoy, Levski Sofia doblegó como visitante a Botev Plovdiv, por 3-1. Otros resultados en adelantos del viernes fueron CSKA 1948 Sofía 3-OFK Pirin 0 y CSKA Sofía 1-Krumovgrad 0.

Este lunes, FC Beroe, que tiene como DT al chubutense Gustavo Aragolaza y reúne diez jugadores argentinos en su plantel, se enfrentará al Arda Kardzhali.

Otros partidos que se jugarán mañana son Cherno More-Hebar 1918 y Lokomotiv Sofía-Lokomotiv Plovdiv

(Télam)