El argentino Juan Angel Rosso, con Honda Civic, se quedó hoy con la pole position en el TCR Sudamericano de automovilismo, en el marco de la sexta fecha del campeonato de la especialidad, que se efectuará mañana en el circuito de Rivera, Uruguay.

El cordobés de Carlos Paz estableció un tiempo de 1m 25s. 870/1000 para recorrer los 3.080 metros del circuito. La segunda posición quedó para el piloto brasileño Raphael Reis (Cupra), mientras que tercero se ubicó su compatriota Alceu Feldman (Cupra).

El líder del campeonato, el riocuartense Fabricio Pezzini (Lynk) está cuarto en la clasificación, mientras que el uruguayo Rodrigo Aramendia (Hyundai) obtuvo el quinto puesto de salida.

Las condiciones climáticas no permitieron -otra vez- el curso normal de la actividad en el autódromo Eduardo Cabrera.

La clasificación número 1 se tornó bastante inestable, con gran cantidad de despistes. Pese a ello, el cordobés Rosso dominó con claridad en pista.

El brasileño Adalberto Baptista (Audi) sufrió el suelo húmedo y varias veces terminó fuera del trazado, pero quien ocasionó la neutralización de la prueba resultó el bonaerense José Manuel Sapag, quien perdió el control de su Lynk en un cambio de mano con pendiente descendiente y terminó haciendo un trompo antes de impactar levemente con la contención de neumáticos.

Tras algunos minutos los banderilleros retiraron el vehículo de ese sector, pero ya estaba concluida la prueba.

Sapag no pudo salir a la tanda 2 de la clasificación por "no respetar el régimen del parque cerrado".

"Venía bien, sexto, había buenas expectativas. Me pasé un poco; la pista no perdona, se metió mucho barro, un error me dejó afuera. Estaba roto el radiador así que no pude salir a Q2 (clasificación 2)", dijo el oriundo de Tigre

En la segunda sesión también hubo dominio de Rosso, que largará adelante en la primera carrera del domingo, pautada para las 9.40. La segunda competencia se desarrollará desde las 12.40

(Télam)