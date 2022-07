El lateral argentino Gino Peruzzi debutó esta tarde para Alianza Lima, que venció por 2-1 a Atlético Grau, en condición de visitante, por la jornada inaugural del Campeonato Clausura de la primera división del fútbol de Perú.

El defensor cordobés, de 30 años, se alistó desde el comienzo en el conjunto del barrio limeño de La Victoria, que es dirigido por el también argentino Carlos Bustos.

El exjugador de Vélez Sarsfield, Boca Juniors y San Lorenzo no terminó el encuentro disputado en el estadio Municipal de Bernal y fue sustituido a los 44m. del segundo tiempo por Renato Rojas, según especificó el sitio ‘Gol Perú’.

En Atlético Grau, que es conducido por el DT Gustavo Alvarez (exentrenador de Aldosivi de Mar del Plata y Temperley), marcó un gol el atacante santafesino Fernando Márquez (ex Unión y Ferro), mientras que también se alinearon Daniel Franco (ex San Martín de San Juan), Joel López Pissano (ex Rosario Central) y Rodrigo Salinas (ex Chacarita).

Además, Melgar de Arequipa, en el estreno del DT argentino Pablo Lavallén (ex Colón de Santa Fe), le ganó como visitante a Carlos Mannucci, en Trujillo, por 1-0.

En el elenco ganador se desempeñaron el zaguero Leonel Galeano (ex Independiente), el mediocampista Martín Pérez Guedes (ex Quilmes) y el delantero Cristian Bordacahar (ex Tigre).

Otros resultados de la fecha inicial: Ayacucho 1-Deportivo Municipal 1 (gol de Emiliano Ciucci, ex Defensa y Justicia); Sporting Cristal 4 (un tanto de Omar Merlo, ex Colón)-Sport Huancayo 3; Cienciano 2 (un gol de Danilo Carando, ex Unión)-César Vallejo 0; Asociación Deportiva Tarma 1-Carlos Stein 0.

(Télam)