El delantero argentino Sebastián Palacios convirtió hoy un gol para la rotunda victoria de Panathinaikos sobre Atromitos, por 5-0, en partido pendiente de la primera fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.

El atacante tucumano, de 31 años, sumó la segunda conquista del elenco ganador, a los 32 minutos de la primera mitad, según reflejó el sitio ‘Flashscore’.

El exjugador de Boca Juniors, Talleres de Córdoba de Independiente, entre otros clubes, llegó así a los 3 tantos en lo que va del campeonato.

Con este triunfo, Panathinaikos ascendió a la segunda posición, con 16 puntos, a tres de su clásico rival, Olympiakos, que lidera con 19.

Por su lado, Atromitos, que tuvo en sus filas al defensor Lucas Acevedo (ex San Martín de Tucumán), que fue expulsado a los 45m. del primer tiempo, se quedó con 3 unidades en la tabla.

En otro de los cotejos postergados, el campeón AEK Atenas, que dirige el DT azuleño Matías Almeyda (ex River Plate), le ganó por 3-0 a Panaitolikos.

En el conjunto ateniense se desempeñó el delantero neuquino Sergio Araujo (ex Boca y Tigre), mientras que en el equipo visitante lo hicieron el lateral Pedro Silva Torrejón (ex Olimpo de Bahía Blanca), el zaguero Bruno Duarte (ex Tristán Suárez) y los mediocampistas Facundo Pérez (ex Lanús) y Franco Baldassarra (ex Platense).

