El delantero argentino Sebastián Palacios debutó hoy oficialmente en la Superliga de Grecia, ingresando en la segunda mitad para Panathinaikos, que goleó por 4-0 a Apollon Smirnis, en partido válido por la fecha inaugural de la competencia.

El delantero tucumano, de 29 años, entró a los 29 minutos de la segunda parte, en reemplazo del brasileño Mateus Vital.

El exjugador de Boca Juniors y Talleres de Córdoba se incorporó a principios de semana a la entidad ateniense, luego de que Independiente transfiriera el 50 por ciento de su pase en un monto aproximado a los 800 mil dólares.

Los goles de Panathinaikos fueron obra del brasileño Mauricio, del español Carlitos López (2) y Sotirios Alexandropoulos, según el sitio Soccerway.

El lateral derecho Facundo Sánchez (ex Tigre y Estudiantes de La Plata) estuvo en el banco de suplentes en el conjunto ganador y no ingresó.

En el otro anticipo de la jornada, en duelo nutrido de argentinos, Panaitolikos empató sin goles con Asteras Trípolis.

En el local Panaitolikos se alistaron el arquero Diego Martín Rodríguez (ex Independiente, Rosario Central y Defensa y Justicia), el marcador de punta Braian Lluy (ex Quilmes y Racing) y el atacante Javier Mendoza (ex Huracán).

En el elenco visitante, en tanto, actuaron el lateral Federico Alvarez (ex Quilmes), el mediocampista Juan Munafó, el delantero Jerónimo Barrales (ex Huracán y Banfield) y el enganche Rodrigo Gómez (ex Quilmes y Huracán).

Mañana continuará la fecha inicial con estos partidos: Volos (Franco Ferrari, Fausto Grillo, Nicolás Oroz, Julián Bartolo y Emiliano Purita)-Lamia; PAOK Salónica-PAS Giannina (Rodrigo Erramuspe); AEK Atenas (Sergio Araujo)-Ionikos (Salvador Sánchez) y Olympiakos-Atromitos (Matías Pisano).

La fecha se cerrará el lunes con el choque entre Aris Salónica (Daniel Mancini y Facundo Bertoglio)-OFI Creta (Miguel Mellado y Juan Neira). (Télam)