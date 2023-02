El atacante argentino Sebastián Palacios convirtió hoy el gol de la victoria de su equipo, el líder Panathinaikos, sobre Aris Salónica, por 2-1, en partido correspondiente a la fecha 22 de la Superliga de fútbol de Grecia.

Además del tanto del delantero tucumano, exjugador de Boca Juniors, Talleres de Córdoba e Independiente, también hubo una conquista del extremo cordobés, Daniel Mancini (ex Newell's), para el 1-1 parcial.

Palacios, de 31 años, ingresó al promediar la segunda mitad. Y cuando quedaban cuatro minutos para que se cumpliese el tiempo reglamentario, el goleador que también vistió la camiseta del Pachuca de México estableció la chapa definitiva en la ciudad de Tesalónica.

El delantero consiguió su quinta conquista en el certamen, en su segunda temporada en el elenco ateniense, al cabo de 19 encuentros jugados, según reflejó 'Soccerway'.

Por su lado, Mancini obtuvo su primer gol en Panathinaikos, tras haber actuado -durante la primera parte de la temporada- en el club que hoy se fue derrotado del estadio Vikelidis.

En otro de los cotejos jugados hoy, el mediocampista Enzo Gaggi (ex Atlético de Rafaela y Chaco For Ever) logró el segundo tanto (St. 47m.) para el triunfo 2-1 de Volos sobre Atromitos.

AEK Atenas, elenco que dirige el azuleño Matías Almeyda, se enfrentará mañana a Levadiakos, en uno de los cuatro partidos que completará la fecha.

Las principales posiciones: Panathinaikos 51 puntos; AEK Atenas 47; PAOK Salónica y Olympiakos 43; Volos 35. (Télam)