El argentino Pablo Matera, quien iba a ser titular, finalmente no jugó en el triunfo de Crusaders ante Hurricanes, como visitante por 24 a 21, en un cotejo entre franquicias neozelandesas por la séptima fecha del Super Rugby Pacific.

El partido se jugó en el Wellington Regional Stadium y Matera, que iba a jugar como ala, fue reemplazado por Tom Christie, ingresando al banco de suplentes Corey Kellow, informó oficialmente la franquicia de Christchurch sin dar detalles de los motivos de la ausencia del jugador de Los Pumas.

Matera suma 278 minutos en el certamen jugando en Crusaders, en la fecha pasada solo jugó 18 minutos en el triunfo ante Highlanders y tuvo descanso en el cotejo anterior frente a Chiefs. Desde el jueves pasado el entrenador Scott Robertson lo confirmó como titular ante Hurricanes pero finalmente no actuó.

En el triunfo de hoy de Crusaders marcaron tries Will Jordan, Quiten Strange, George Bridge y Ethan Blackadder y dos conversiones de Richie Mo'Unga, mientras que en Hurricanes hicieron tries Kirifi Du Plessis y Josh Moorby, con una conversión y tres penales de Jordie Barrett.

En la jugada final del partido Hurricanes tuvo la chance patear un penal para igualar el cotejo en 24 pero optó por la chance de marcar un try, situación que no pudo concretar.

Otros resultados: Highlanders 37-Moana Pacifika 17, Force (con el argentino Santiago Medrano) 21-Rebels 22, Blues 25-Chiefs 0.

Posiciones: Blues (7) y Crusaders (7) 27 puntos, Brumbies (7) y Reds (7) 26; Waratahs (7) 20, Chiefs (7) 18, Force (7) 13, Hurricanes (6) 11; Rebels (7) 10, Highlanders (7) 8, Fiyi (7) 6 y Moana Pacifika (6) 4. (Télam)