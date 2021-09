El extremo argentino Juan Neira consiguió hoy un doblete para su equipo, OFI Creta, que empató 3-3 con AEK Atenas, en la continuidad de la segunda fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.

El exdelantero de Gimnasia y Esgrima La Plata, de 32 años, festejó en dos ocasiones, a los 33 y 39 minutos de la segunda etapa, en el estadio Thodoros Vardinoyannis de la ciudad de Heraklion.

Neira, oriundo de la ciudad bonaerense de Azul, está cumpliendo su cuarta temporada consecutiva en el OFI Creta, en donde llegó en la estación 2018-2019. Al cabo de su prestación en el equipo, el también exjugador de Newell’s sumó 15 tantos en 71 encuentros, según registró ‘Soccerway’.

En tanto, en el elenco ateniense marcó un gol el neuquino Sergio Araujo (Pt. 15m.), exatacante de Boca Juniors y Tigre. El delantero arribó esta temporada, procedente de Las Palmas de España.

También hubo una conquista de Julián Bartolo (ex Acassuso) en la victoria 3-1 del Volos sobre Apollon Smirnis como visitante.

El atacante quilmeño, de 25 años, sumó su segunda anotación consecutiva en el torneo a los 18 minutos de la etapa final.

En el sorprendente Volos, que es uno de los punteros junto a PAS Giannina, ambos con 6 unidades, también actuaron los defensores Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero) y Fausto Grillo (ex Vélez), además del mediocampista Emiliano Purita (ex San Martín de Tucumán).

Además, Panaitolikos, con los concursos del arquero Diego Rodríguez (ex Rosario Central), del lateral Braian Lluy (ex Platense) y del delantero Javier Mendoza (ex Huracán), le ganó como visitante y por 2-1 al Atromitos, que tuvo en sus filas a Matías Pisano (ex Independiente).

Los demás resultados: PAS Giannina 1-Panathinaikos 0; Ionikos 1-Aris Salónica 0. (Télam)